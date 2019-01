Vluchteling (24) gooit hele olie over collega “Die brandwonden? Misschien opgelopen door de chemicaliën in de carwash” VCT

07 januari 2019

14u26 0 Lanaken Een 24-jarige Afghaanse vluchteling heeft zich voor de strafrechter in Tongeren moeten verantwoorden omdat hij in augustus een pot hete olie over een collega had gegooid. Het slachtoffer hield daar derdegraads brandwonden aan over. “Hij had cocaïne in mijn eten gedaan”, verdedigde de twintiger zich.

De Afghaan werkte een achttal dagen in de carwash in Lanaken toen de feiten in de nacht van 24 op 25 augustus plaatsvonden. Eerst wilde hij niet toegeven dat hij de pot met hete olie over zijn collega gekieperd had. “Ik ben fout geweest want ik had gedronken. Maar hij is ook fout geweest want hij heeft cocaïne in mijn eten gedaan”, weerlegde de twintiger. Toen de rechter hem verplichtte te kijken naar de zware verwondingen aan de arm van zijn ex-werkmakker, die met opgerolde hemdsmouwen naast hem zat, probeerde hij nog een ander excuus aan te halen. “Dat kan ook gebeurd zijn door de chemicaliën in de carwash.” Daarna las de rechter de verklaring voor van een derde man, die getuige was van de feiten. De Afghaan bekende dan toch dat hij de feiten had gepleegd. “Ik ben fout geweest. Ik had toen veel alcohol gedronken”, sloot M. af.

Lanaken 25.000 euro voor huidtransplantatie

De advocate van de verbrande man beschreef de verwondingen van haar cliënt. “Hij is ook een vluchteling en verblijft in Bevingen. Na zes maanden kreeg hij van Fedasil de toestemming om te gaan werken en zo belandde hij in de carwash in Lanaken. Hij is voor zijn zware brandwonden weken verzorgd in het ziekenhuis in Leuven maar hij had een huidtransplantatie nodig die 25.000 euro kostte en die door de Belgische staat moest betaald worden. Fedasil moest die zaak eerst onderzoeken. Omdat hij die huidtransplantatie nog niet gekregen heeft, heeft hij nu nog steeds open wonden op zijn arm.” Er zal nu eerst een deskundige worden aangesteld om de verwondingen van het slachtoffer te onderzoeken. Daarna zal de zaak verder behandeld worden voor de strafrechtbank in Tongeren.