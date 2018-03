Vlag oudstrijders wordt gerestaureerd voor 10.000 euro 14 maart 2018

Momenteel wordt de zijden vlag vlag van de Gellikse Oudstrijders gerestaureerd. Dat gebeurt in het atelier van het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht. Na de restauratie zal de vlag niet meer ceremonieel gebruikt worden, ze wordt enkel nog getoond in een vitrinekast. De kostprijs voor de herstelling bedraagt 10.000 euro. Het geld komt via een gemeentelijke en provinciale toelage, sponsoring en de verkoop van een publicatie. Het is de bedoeling dat de vlag voor november klaar is voor de herdenking van de eerste wereldoorlog. (WJL)