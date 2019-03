Vlaanderen verbiedt vuurwerk, maar bij Vuurwerkmeesters Vangelabbeek zijn ze niet bezorgd Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2019

15u34 0 Lanaken Vlaanderen gaat het afsteken van vuurwerk overal verbieden. De gemeenten kunnen alleen op bepaalde plaatsen en momenten nog vuurwerk toelaten. Bij de Vuurwerkmeesters Vangelabbeek zagen ze de bui al een tijdje hangen. Ze besloten enige tijd geleden al om geen vuurwerk aan particulieren meer te verkopen.

“Voor veel shows is er geen probleem. Die worden door de gemeenten georganiseerd en vergund,” aldus Joeri Vangelabbeek. “Al 40 procent van onze shows gaan gewoon door. Het betreft zowel de traditionele vuurwerken als diervriendelijke. Die laatste zitten wel in de lift. Denk maar aan de georganiseerde vuurwerken met nieuwjaar. Het onnozele is wel dat de regel alleen geldt in Vlaanderen. Daarnaast kunnen gemeentebesturen toch nog particulier vuurwerk toelaten. We zijn benieuwd hoe ze dat gaan uitwerken. Wellicht door een beperking in tijd, bijvoorbeeld tussen middernacht en één uur. Of door één centrale show te organiseren.”

