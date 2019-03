Vlaams Belang: “Kriskras parkeren in wijk Kersenweide is gevaarlijk voor spelende kinderen” Jempi Welkenhuyzen

25 maart 2019

10u33 0 Lanaken Ex-politiecommissaris en raadslid van Vlaams Belang Leo Joosten is bezorgd over parkeerproblemen in de wijk Kersenweide en aanpalende straten in Smeermaas.

Door het kriskras stilstaan van voertuigen, laden en lossen is het gevaarlijk voor de talrijk spelende kinderen in de buurt. “Ik vraag me af of er voor deze wijk geen parkeerreglement kan worden uitgedokterd.”

Schepen van Mobiliteit Sofie Martens ziet geen problemen: “Het schots en scheef parkeren is eigen aan de woonomgeving. Dit zorgt voor een verlaagde snelheid en dus verhoogde veiligheid voor alle weggebruikers. Daarnaast maximaliseert het de parkeercapaciteit. Mochten we het parkeren regelen via vakken, dan dringt men de parkeercapaciteit sterk terug. Vaak kan het straatparkeren verminderd worden door maximaal op eigen terrein te parkeren. Indien men respect heeft voor elkaar en niet voor inritten, in bochten of op kruispunten parkeert, is dat allemaal geen probleem.”