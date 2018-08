Vissen voederen verboden 03 augustus 2018

Burgemeester Marino Keulen heeft gisteren een besluit uitgevaardigd waardoor het tot eind augustus verboden wordt om op domein Pietersheim water te onttrekken uit de vijver en er de vissen te voederen. Dit om de waterkwaliteit tijdens deze uitzonderlijke droogte op peil te houden. Het stilstaand water neemt nog maar weinig zuurstof op. Door het grote visbestand in de vijver en het overmatig zonlicht dreigt algengroei. Vooral blauwalg is schadelijk voor mens en dier die in de buurt van de vijver komen.





Daarom stelt Keulen nu een voederverbod in en mag er geen water worden gecapteerd uit de vijver. Het verbod geldt zowel voor de lokale visclub als voor individuele vissers. Ook de aanpalende voetbal- en tennisclub mogen geen water meer uit de vijver onttrekken om hun pleinen te besproeien. Gepleit wordt intussen voor het plaatsen van een pomp die zuurstof in de vijver brengt. (WJL)