Vijftiger staat terecht voor moord op schoonbroer: woedend na seksuele avances naar dochters VCT

07 januari 2019

17u13 0 Lanaken Een ruzie tussen twee ‘welopgevoede’ en ‘bekwame’ Poolse metselaars van het bouwbedrijf Hermans & Co aan de Nijverheidslaan in Lanaken liep op 28 februari 2017 fataal af. Mariusz M. (53) was op dat ogenblik al meer dan een jaar samen met de oudere zus van slachtoffer Dominik Szambelan (31). De oudste dochter van Mariusz had haar vader via de chat toevertrouwd dat Dominik ‘droomde van seks met haar en haar zus’. En dat hij haar iets verschrikkelijks over haar vader wilde vertellen. “Als ik hem dood, ga je dan nog van mij blijven houden?”, vroeg Mariusz aan zijn dochter. Niet veel later escaleerde een vechtpartij tussen de twee Polen in hun werfcamionnette en stak Mariusz zijn schoonbroer dood met tien messteken. Vanaf 11 januari moet hij zich voor het hof van assisen in Tongeren verantwoorden voor moord. Op 8 januari wordt de jury uitgeloot.

Mariusz en Dominik werkten als zelfstandige metselaars voor het Lanakense bouwbedrijf. Hun werfleider sprak geen kwaad woord over de mannen. En ook de ploegbaas omschreef de twee Polen als ‘beleefde, welopgevoede en bekwame werkkrachten’. Maar privé liepen de spanningen tussen de schoonbroers, die tot kort voor de feiten ook hadden samengewoond, hoog op. Zo had Dominik zijn nicht verteld dat hij niets meer met Mariusz wilde te maken hebben omdat hij volgens hem een pedofiel was. Op de avond voor de feiten stuurde Dominik ook chatberichten naar de oudste dochter van Mariusz. Dat ze haar vader niet kende. Dat hij iets over hem wist waardoor haar man ‘zijn knoken zou willen breken’. En dat ze hem niet meer zou kunnen uitstaan als ze hem wel zou kennen.

Seksuele avances

Dochter A. vertelde via de chat op haar beurt alles aan haar vader Mariusz. Ze vertrouwde hem toe dat Dominik ‘droomde van seks met haar’ en dat hij ook al seksuele avances had gemaakt naar jongere zus I. “Morgen zal het ontploffen. Als ik hem dood, gaat ge dan verder van mij blijven houden?” wilde Mariusz nog weten. “Ja, dat zal ik blijven doen,” besloot dochter A. Later verklaarde Mariusz over die uitspraak dat het ‘een Poolse uitdrukking was’ en dat het nooit zijn bedoeling was om Dominik te vermoorden.

Dodelijke confrontatie

Het laatste chatgesprek tussen vader en dochter vond plaats op 28 februari 2017 om zes uur ’s ochtends. Een uur later confronteerde Mariusz zijn schoonbroer met de uitspraken van zijn dochter terwijl ze samen in de werfcamionette op de parking van het Lanakense bouwbedrijf aan het wachten waren op hun ploegbaas. De ruzie escaleerde, Mariusz nam een keukenmes en stak Dominik in de buik. “Jij viezerik, uit wat voor prostituee ben jij geboren?” zou Dominik volgens de beschuldigde geschreeuwd hebben. Daarna werd hij blind van woede. Van het tweede gedeelte van de steekpartij buiten op de parking, nadat het slachtoffer was weggevlucht en bloedend op de grond lag, herinnert de beschuldigde zich tijdens zijn verhoren niets meer. Dominik incasseerde in totaal tien messteken. Een messteek doorboorde zijn hart.

Sinds de feiten zit Mariusz M. in de gevangenis van Hasselt. Op vrijdag 11 januari zal voorzitter Liesens de beschuldigde voor het hof van assisen in Tongeren verhoren. Uitspraak wordt verwacht op woensdag 16 januari. Openbare aanklager van dienst is Patrick Boyen. Advocaten Jan Keulen en Lisa Ceunen zullen Mariusz M. verdedigen.