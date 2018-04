Vijftiger overleeft klap tegen boom niet 04 april 2018

02u38 0 Lanaken In de Daalbroekstraat in Lanaken is een 53-jarige man om het leven gekomen nadat hij met zijn wagen tegen een boom botste.

Het ongeval gebeurde gisteren omstreeks 14 uur. De 53-jarige automobilist uit Lanaken verloor de controle over het stuur, waarop zijn wagen aan het slippen ging en tegen een boom eindigde. Het slachtoffer zat gekneld in het wrak en moest door de brandweer bevrijd worden. Samen met ploegen van Brandweer Oost Limburg snelde ook een MUG-arts ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. De vijftiger overleed ter plaatse.





Glad door de regen

Over de precieze omstandigheden van het ongeval was er gisteren nog veel onduidelijkheid. Het wegdek was glad door de regen, maar of dat het ongeval ook veroorzaakt heeft, kon de lokale politie nog niet bevestigen. Op de bewuste weg van Zutendaal richting Rekem werd de toegestane snelheid al op veel plaatsen verlaagd naar vijftig kilometer per uur. Op de Weg naar As is er sinds kort zelfs trajectcontrole actief.





(MMM)