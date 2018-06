Vijf jaar cel voor vrouw die haar man doodstak 01 juni 2018

03u00 0 Lanaken M.M. (49) uit Maasmechelen is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vijf jaar omdat ze haar man Jos Jaspers (1969) in de nacht van 22 op 23 januari in hun appartement in Lanaken doodde met een messteek van 22 cm diep in de slagader van zijn dijbeen. "Ik zal het wel geweest zijn, maar ik herinner mij er niets van. Ik had pillen genomen", getuigde M.M.

Het 19-jarige huwelijk van het koppel was er eentje met veel ups en downs.





"Er werd ook veel gedronken," gaf M.M. toe. "Ik ben Jos op 22 januari 2016 gaan halen op café. De sfeer was niet goed. Ik weet nog dat ik bij hem op schoot zat in de salon thuis. De honden waren er ook en er waren toen nog enkele vriendinnen. Van de rest van de avond herinner ik mij niets meer. Ik werd rond een uur of 2-3 uur 's nachts wakker in de zetel en heb hem toen in de keuken gevonden, met zijn hoofd tegen de kast."





Wie de dodelijke messteek in het been van haar man plantte, met het bebloed keukenmes dat nog in de afwasbak lag, wist M.M. niet.





"Als er niemand anders in huis is geweest, dan moet ik het wel geweest zijn zeker", getuigde ze. "Ik dacht dat hij was gevallen over het bord van de honden en zo gestorven was."





De openbare aanklager weerlegde dit. "Ze kan wel nog vertellen hoeveel pillen ze genomen heeft en wat er gebeurd is na het vertrek van haar vriendinnen maar van de rest weet ze zo gezegd niets meer. Volgens de expert was ze helemaal niet van de wereld. Er is ruzie geweest, mevrouw heeft met het mes gestoken en ze heeft daarna de hulpdiensten niet gebeld."





De aanklager vorderde een celstraf met uitstel. Dat vroeg ook de advocaat van de vrouw. De rechtbank legde echter een effectieve celstraf op. "Beklaagde verschuilt zich achter excuses en lijkt geen verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze gedaan heeft. Zij heeft met het mes uitgehaald en lijkt niet in te zien dat zij de agressor was, niet haar echtgenoot." Aan de broer, zus en de 21-jarige zoon van het slachtoffer moet M.M. een schadevergoeding van ruim 11.000 euro betalen. (VCT)