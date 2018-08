Vierdaagse grootste fietsevenement van Limburg 20 augustus 2018

02u35 0 Lanaken Van 6 tot en met 9 september organiseert Toerisme Lanaken één van de grootste fietsevenementen in Limburg. Wielerliefhebbers uit heel Vlaanderen en Nederland kunnen dan de mooiste plekjes in de regio beleven.

Alle routes zijn dit jaar bepijld. Men kan fietsen over 25, 50 en 75 kilometer. Wielertoeristen kunnen 110 kilometer over het parcours van de Amstel Gold Race fietsen. Ook aan de moutainbikers is gedacht. In samenwerking met Cycling Vlaanderen is er de Flanders Kids Tour.





Jongeren van 6 tot en met 15 jaar volgen eerst een fietsbehendigheidsparcours om dan in groep, met de Vlaamse Wielerschool een rit van 25 kilometer af te leggen. Op zondag leren de allerkleinsten fietsen zonder wieltjes, binnen het concept 'Kijk ik Fiets!' én is er een leuke gezinsfietstocht van 15 kilometer met stop voor een ijsje bij de kinderboerderij. Nieuw is de 'fietswasstraat', waar deelnemers hun fiets kunnen afspoelen.





Na de fietstocht kan elke deelnemer in het Cultureel Centrum Lanaken terecht voor een buffetmaaltijd. Op zondag eindgt de fiets vierdaagse met het optreden van de band Domino. Info: www.limburgfietsvierdaagse.be (WJL)