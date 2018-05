Vier Limburgers riskeren zware celstraf voor drugshandel van 165 miljoen euro 05 mei 2018

02u51 0 Lanaken Vier Limburgers zijn jaren bezig geweest met de import vanuit Latijns-Amerika en de export naar andere Europese landen. "In totaal was de drugshandel goed voor 165 miljoen euro. Voor slechts 75 miljoen konden we cocaïne in beslag nemen, dus er zijn tonnen drugs op de Europese markt gekomen", aldus de procureur.

De marmeren blokken van 14 tot 16 ton werden in Latijns-Amerika door midden gedaan, uitgehold, gevuld met coke en weer aan elkaar gekleefd. Deze werden per vrachtschip naar de haven van Antwerpen verzonden, met als uiteindelijke bestemming een van de marmerbedrijven in België. Toen het Limburgse gerecht in het voorjaar van 2016 in twee tijden binnenviel bij bedrijven in Heist-op-den-Berg, Lommel en Overpelt, vonden ze 2.428 kilogram coke.





Het onderzoek leidde naar een Lanakenaar (53) die het zaakje in ons land leidde. Hij werd gesteund door een Dilsenaar (66) die de boekhouder van het gezelschap was. Ook een 30-jarige - door de leider 'mijn zoon' genoemd - en een 32-jarige Maasmechelaar werden gelinkt aan de cocaïnevangst. Een vijfde persoon deed dienst als stroman. Om de criminele activiteiten uit te voeren heeft de Lanakenaar een bedrijvenstructuur opgezet. Een eerste bedrijf werd in 2014 opgericht in Heist-op-den-Berg. Later werden hieraan twee vennootschappen gekoppeld in Lommel en één vennootschap in Overpelt. Twee curatoren vragen als burgerlijke partij 1 euro provisioneel. De verbeurdverklaring van het vermogen van de criminele organisatie wordt gevraagd, alsook de ruim één miljoen dollar waarmee de rekeningen werden gespijsd.





Voor de zaakvoerder uit Lanaken werd een celstraf van 12 Jaar en een boete van 48.000 euro gevraagd, voor de 'boekhouder' en de 'zoon' werd 8 jaar en 30.000 euro gevorderd. De vierde persoon riskeert vier jaar cel en 6.000 euro boete. Voor de vijfde persoon, bekend als de stroman met een beperkte rol, werd een mildere straf van twintig maanden cel en 3.000 euro gevraagd. Volgende week wordt de zaak vervolgd. (BVDH)