Vervelende groep, ruis en één gewonde LICHTSTOET ZONDER SNOEPGOED EN KAKOFONIE VERLOOPT NIET VLEKKELOOS BIRGER VANDAEL

26 februari 2018

02u40 0 Lanaken Twee nieuwigheden waren er afgelopen zaterdag voor de Gelliker Galliaren, de organisator van de lichtstoet in Gellik. Voor het eerst in de geschiedenis werd het uitgooien van los snoepgoed verboden en voor het eerst klonk vanop het merendeel van de carnavalswagens dezelfde muziek. Beide initiatieven verliepen goed, maar niet vlekkeloos.

Het uitgooien van snoepgoed zorgt voor veel verspilling, vervuiling en opruimwerk, dus nam de stoetcommissie het initiatief om dit niet langer toe te staan. "Eén van de 56 deelnemende groepen, de Raad van Lanaken, besloot om zich niet te houden aan de regels en extra veel karamellen te gooien. Dat hadden we vrij snel in de gaten. De commissarissen gingen onderhandelen met hun prins, maar dat leidde tot een grimmige sfeer met het nodige duw- en trekwerk. We besloten de groep er niet uit te halen om de rust te bewaren, maar het is spijtig dat het zo moet lopen. Verder moest één vrouw naar het ziekenhuis worden gebracht na een val van een carnavalswagen. Ze moest in het ziekenhuis gehecht worden", stelt stoetcommissaris Boris Mechels. "Ik hoorde achteraf wel van de technische dienst dat het één van de properste edities was geweest, dus we mogen desalniettemin spreken van een geslaagd initiatief."





Carnavalsmix

Met de gedeelde carnavalsmix wilde men dan weer een eind maken aan de zogenaamde kakofonie. Het idee kwam van de carnavalsvereniging en lokale radio LRL en werd zes jaar geleden al eens toegepast in Lanaken. "Wij stelden een uitgebreide carnavalsmix samen die over heel de stoet heen klonk. Het enige wat deelnemende wagens moesten doen, is afstemmen op 106 fm. Van 18 uur tot middernacht kon iedereen zo luisteren naar typische carnavalsplaten als De Pingwing van Juulke, De Cowboydaans van De Porijkes, As As As van Papmoule en Wakker Wakker van Saskia", vertelt Gunther Aussems van Radio LRL. Zo horen toeschouwers niet voortdurend dezelfde liedjes die bovendien keihard door elkaar worden gedraaid. "Enkele groepen ondervonden een lichte storing, verder was het geslaagd", analyseert Gunther Aussems van radio LRL.





Ontvangstantennes

Ook Mechels merkte de ruis op. "De reacties op de mix op zich waren goed, maar bepaalde wagens hadden wat moeite met de ontvangst en gingen dus toch over op hun eigen muziek. We gaan tegen volgend jaar bekijken of we iets kunnen doen aan het probleem, mogelijk door het plaatsen van extra ontvangstantennes. Ook wat betreft het conflict met de Raad van Lanaken zijn er al gesprekken geweest. Tegen volgend jaar hopen we toch dat de uitwisseling met hen beter kan verlopen."