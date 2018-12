Verloren gewaande vlag Veldwezelt WO1 terug gevonden Jempi Welkenhuyzen

17 december 2018

Bij de zoektocht naar informatie over de gerestaureerde vlag van Gellik stootte de Geschied- en Erfgoedkundige kring Wiosello in het archief voor nationale bewegingen, kortweg ADVN, in Antwerpen op de verloren gewaande vlag van de oudstrijdersvereniging van WO1 uit Veldwezelt. De zijden vlag van Veldwezelt dateert van 1921 en is flink gehavend.

De oudstrijdersvlag werd voor het eerst getoond in juli 1921. Na de tweede Wereldoorlog kwamen er drie vlaggen bij (o.a. Geheim Leger en de Oorlogsinvaliden) waardoor het allereerste vaandrig in de vergetelheid raakte. Niemand wist waar ze gebleven was. Tot ze opdook bij de zoektocht naar gegevens van de Gellikse vlag, die onlangs werd gerestaureerd. De tand des tijds heeft echter veel schade aangericht. Zo zeer zelfs dat Wiosello beloten heeft er een print van te laten maken op doek en de originele vlag te laten waar ze nu is.

“ We nemen ze uiteraard wel op in ons ‘Vlaggenboek’ , “ aldus René Thewissen, die samen met Erik Royackers een publicatie voorbereidt welke aan het einde van dit jaar verschijnt. Een dubbelnummer, goed voor 200 pagina’s, A-4 in kleur. Daarvan gaan 100 exemplaren naar de abonnees. De overige exemplaren zijn te koop bij de leden aan 15 euro.