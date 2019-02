Verkeersonveilige situaties op Molenweideplein Jempi Welkenhuyzen

03 februari 2019

10u05 0

Op de parking Molenweideplein zijn er meerdere verkeersonveilige plaatsen en kruispunten. Zo mag het verkeer volgens de huidige regelgeving komend vanaf het Kerkplein onmiddellijk links afslaan. Dat kan leiden tot frontale botsingen.

Leo Joosten (VB), ex-politiecommissaris, stelt dat het verkeer komende van het Kerkplein, via de steeg vanaf de Bessemerstraat richting het Molenweideplein, aan de achterzijde woningen Coenegrachts, onmiddellijk links mag afslaan richting Molenweidestraat (GB) . Men moet niet helemaal rond rijden. Mensen die de situatie niet kennen doen dit zelfs geregeld en komen dan frontaal tegen het verkeer in gereden. “ Ook het verkeer dat vanaf de laterale wegen de parking afrijdt is niet reglementair geregeld, “ aldus een bezorgde Joosten.

Schepen van Verkeer Gorissen laat de gemeentelijke technische dienst een plaatsbezoek brengen en kijkt welke mogelijkheden er zijn om de situatie verder te verduidelijken. Grote ingrepen worden sowieso niet gedaan met het vooruitzicht op de herinrichting van het plein, luidt het.