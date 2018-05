Verkeersongevallen gedaald 15 mei 2018

Het aantal verkeersongevallen met gewonden of dodelijke slachtoffers is gedaald. In 2014 waren er nog 918 met stoffelijke schade en vorig jaar nog 768. Toen liepen 239 mensen een letsel op, vorig jaar nog maar 190. Van 30 zwaargewonden ging men naar 19. Helaas viel er toch nog één dodelijk slachtoffer. Daarmee zit Lanaken onder het Limburgs gemiddelde. Bij de overtredingen werden tussen 2015 en vorig jaar wel een verhoging van 12.363 naar 21.486 inbreuken vastgesteld, alle door onaangepaste snelheid. Op zogenaamde 'ongeval gevoelige' locaties zulen dan ook controles volgen.





(WJL)