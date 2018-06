Verkeerslichten aan Montaignehof 30 juni 2018

Nadat eerder deze week op het kruispunt Jan Rosierlaan met de ringweg N78 verkeerslichten werden geplaatst, zijn nu ook de verkeerslichten op de N78 ter hoogte van het sportpark Montaignehof in gebruik genomen. Deze lichten zijn slechts tijdelijk. Volgend jaar komt er een rotonde in de plaats. Vanuit de technische dienst worden borden 'opgelet gewijzigde verkeerssituatie' geplaatst omdat is vastgesteld dat de automobilisten nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe verkeerslichten. (WJL)