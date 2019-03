Verhuist Schutterij St.Rochus naar

De Krieckaert ? Jempi Welkenhuyzen

05 maart 2019

11u31 0

Het ziet er naar uit dat de klepschietclub St.Rochus uit Gellik haar schietsport kan verder zetten. Maar dan waarschijnlijk op een andere locatie. De club kreeg diverse klachten uit de buurt over loodresten in de tuinen en overlast door testoefeningen.

Men installeerde vorig jaar nog grotere kappen, maar die zijn niet voldoende afdoend. Ook staat er een schietpaal te dicht op de perceelgrens met de buren.

“ St. Rochus beschikt sinds 2015 niet meer over een geldige milieuvergunning, “ aldus schepen Christel Gorissen (sp.a-Groen) “ Wij willen gepaste maatregelen nemen zodat de buurt veilig is en er geen kogelfragmenten meer op hun percelen terecht komen. En dus zoeken we met de schutterij naar een oplossing.”

Volgens raadslid Leo Joosten (VB) komt Recreatiepark De Krieckaert in beeld. “Dat klopt,” aldus domeinbeheerder Guy Coenen, “ Het betreft een voorlopige oplossing. Er staat hier trouwens al een schietboom in de hoek bij het oude voetbalterrein. We tippen ook een bosje achter de kantine door, zelfs in eigendom van de gemeente. “