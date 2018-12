Verhuis politiekantoor zorgt voor lange aanrijtijden Jempi Welkenhuyzen

21 december 2018

De aanrijtijden van de politie LaMa duren minstens een half uur indien men vanuit Maasmechelen naar Lanaken moet komen. Dat is recent weer vastgesteld toen men een noodoproep kreeg. Met de verhuis naar de Oude Burelen in Eisden dreigt dit nog langer te worden. De oppositie in Lanaken vraagt naar een bijkomende standplaats.

Eén en ander blijkt uit een oproep aan de Neerharenweg in Lanaken. Daar duurde de interventietijd ruim een half uur. Lanaken heeft een politiecommissariaat. Hier werkt de recherche, de wijk- en verkeersdienst en is het onthaal. Maar men kan er slechts terecht tijdens de weekdagen tussen 9 uur en 16.30 uur. Daarbuiten is het kantoor dicht. Meldingen of aangiften moeten in Maasmechelen gebeuren.

Lanaken betaalt voor 2019 een dotatie van bijna 3 miljoen euro aan de politiezone. Die telt 128 agenten, waar de norm 107 is.

De Lanakense oppositie vraagt naar meer blauw op straat en een bijkomende standplaats, die permanent kan worden gebruikt. Daarbij verwijst men naar het huidige politiecommissariaat aan de Maastrichterweg.