Vergunning vergeten voor dancefestival Zoethout? 06 september 2018

02u39 0 Lanaken Zo'n 1.000 muziekfans vierden feest op het eerste Zoethout dancefestival bij Kasteel Pietersheim. Dat heeft eigenaar Gerjan Schijlen bekendgemaakt.

"Een heel leuke eerste editie met veel potentie richting de toekomst", aldus nog Schijlen. "Even intern evaluaren of er volgend jaar een nieuw festival komt." Net daar kan het schoentje gaan nijpen. Er bestaat namelijk een landschapsbeheerplan voor Pietersheim. Dat werd goedgekeurd in 2007. Daarin wordt de aard van evenementen voor kasteel, burcht en domein benoemd. Het Zoethoutfestival zou als evenement dit natuurbeheersplan overstijgen. En dus is er een toelating nodig van Onroerend Erfgoed, gezien de beschermde toestand van landschap en kasteel. Of dit echter nog geldt in de huidige eigendomssituatie is een andere vraag. Pietersheim werd immers door de gemeente particulier verkocht in 2016. "Onze organisatie heeft alle wettelijke vergunningen aangevraagd en die werden als dusdanig ook goedgekeurd", vertelt Schijlen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. (WJL)