Verboden jachtwapen van grootvader brengt Lanakenaar in problemen DSS

07 november 2018

14u14 0 Lanaken Een 41-jarige man uit Lanaken moest zich woensdag voor de Tongerse rechter verantwoorden voor verboden wapenbezit.

Tijdens een huiszoeking voor drugsgerelateerde feiten op 4 mei 2017 troffen de politiediensten een jachtwapen met munitie in de kelder aan, waar geen vergunning voor afgeleverd was. “Het was van mijn grootvader die een jager was, toen hij in 2010 overleed, kwam het geweer in mijn bezit.” verklaarde de man, die zichzelf verdedigde. “Ik heb het nooit gebruikt, maar ik heb er ook geen vergunning voor aangevraagd. De politie zei tegen mij dat als ik het wapen meegaf, de zaak daarmee gesloten was. Ik heb de minnelijke schikking van 250 euro dan ook niet betaald.” De procureur vorderde een boete van 100 euro.

“Niet te vroeg juichen mijnheer, u weet dat dit bedrag met acht wordt vermenigvuldigd”, waarschuwde de rechter. “Ik weet het voorzitter, ik kijk regelmatig naar ‘De Rechtbank’ op tv”, was het antwoord van de man. De rechter, die een glimlach maar net wist te onderdrukken, doet op 5 december een uitspraak over de zaak.