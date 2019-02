Veldwezelt krijgt veilige fietsoversteek Jempi Welkenhuyzen

20 februari 2019

17u12 0 Lanaken Het Agentschap Wegen en Verkeer legt op de 2e Carabinierslaan (N2) een veilige fietsoversteek en vernieuwde bushaltes aan. Dat gebeurt vlakbij de brug over het Albertkanaal aan de grens met Maastricht. Eén en ander kadert in een nieuwe fietsverbinding op het fietsroutenetwerk dat aansluit met de zgn ‘Albertknoop’. Dat is een grensoverschrijdend project voor de ontwikkeling van een groot watergebonden bedrijventerrein, geïntegreerd in de natuur.

Op de N2 komt een vluchtheuvel in de drievaksbaan ter hoogte van steenfabriek Wienenberger en er wordt een veilige fietsoversteek gerealiseerd ter hoogte van het tankstation. Fietsers kunnen er in de toekomst veilig in twee keer oversteken.

Aan de zuidzijde van de N2 is een dubbelrichtingsfietspad voorzien, dat het nieuwe oversteekpunt verbindt met het toeristisch fietsroutenetwerk langs het kanaal.

De nieuwe bushaltes krijgen een verhoogd perron, nieuwe bushokjes en fietsenrekken. De noordelijke bushalte schuift een stukje op in de richting van Nederland.

De werken moeten tegen begin april klaar zijn.