Veertiger riskeert acht maanden cel voor diefstal bromfiets VCT

11 maart 2019

12u40 0 Lanaken Een 48-jarige man uit Lanaken riskeert acht maanden cel omdat hij op 18 mei 2017 aan de haal ging met de bromfiets van de vriend van zijn moeder.

Een buurvrouw zag de veertiger met een motorhelm in de buurt van de woning. De man bij wie de gestolen motorfiets werd gevonden, verklaarde dat hij de tweewieler voor 500 euro had gekocht van de veertiger. “Ik heb daar niets mee te maken”, ontkende de beklaagde zelf. “Ik had die helm gewoon gevonden. Daar in de buurt van de camping San Monaco in Lanaken werpen ze soms dingen weg.” Zijn advocaat vroeg de vrijspraak bij gebrek aan bewijzen. De beklaagde en de man bij wie de gestolen scooter werd aangetroffen, hebben beiden een stevig strafblad. Het slachtoffer vraagt 1.300 euro voor zijn gestolen scooter. Vonnis op 5 april.