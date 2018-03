Veertiger pleegde vluchtmisdrijf 21 maart 2018

De politierechter in Tongeren veroordeelde een 46-jarige man uit Lanaken tot een boete van 3.520 euro en legde hem drie maanden rijverbod op omdat hij na een ongeval met een onverzekerd voertuig vluchtmisdrijf pleegde.





Op 5 maart vorig jaar veroorzaakte de Lanakenaar in Zutendaal een verkeersongeval met blikschade. Onaangepaste snelheid was duidelijk de reden voor het ongeval waarna de veertiger ongestoord zijn weg verder zette. Toch kon hij ontmaskerd worden waarbij bleek dat zijn auto niet verzekerd was. Na het rijverbod moet de man medische en psychologische proeven ondergaan terwijl hij ook theoretische en praktische examens moet afleggen om opnieuw het recht op sturen te verwerven. (JEK)