Veel nieuwkomers voor Vlaams Belang 18 juli 2018

Leo Joosten blijft lijsttrekker voor Vlaams Belang, duwer is Jo Masset, caféuitbater van Che. Joosten is ex-politiecommissaris en internationaal jurlid in de hippische wereld. De lijst is gisteren bekend gemaakt. Tweede wordt opnieuw Alice Roemans. Op de derde plaats, nieuwkomer Patrick Schrooten, projectleider. Ellen Kusters, call agent, volgt op vier en plaats 25 en 26 is voor Dennis Nysten en Robin Vrancken. Daarnaast zijn er nog zeven nieuwkomers. Ook staan er drie mensen met migrantenafkomst op de lijst. Vlaams Belang gaat voor een open bestuur, sociale woningen en armoedebestrijding, veiligheid en behoud van eigen waarden en cultuur. (WJL)