VBS Aan de Basis wil pesters geen kans geven 23 juni 2018

Een totempaal centraal op de speelplaats van VBS Aan de Basis Smeermaas? Dat is het resultaat van het antipestproject van Laura Bogaers. "Verder zijn er per groep twee kapiteins en een opperhoofd, de leerkracht of de zorgcoördinator. Na een aantal kennismakingsspelen hebben we nu een pestbox, waar meldingen binnenkomen. Aan het einde van de week ledigen we de bus, gaan in grotere groep in gesprek en bieden de kinderen zelf oplossingen aan. Nadien evalueren we de situatie." Wie gepest wordt, gaat bij de totempaal staan. De kapitein vangt het kind op. "Elke vrijdag sluiten we de week af bij de totem. We zingen dan samen het 'totempaal rocklied'", zegt directeur Paola Vecchio.





(WJL)