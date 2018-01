Van Berkel opnieuw ingeschreven 31 januari 2018

Oppositieraadslid en fractieleider voor N-VA Piet van Berkel heeft zich met zijn kersverse echtgenote ingeschreven in Lanaken. Het pand aan de Isabellastraat zal een tijdelijke woonplaats zijn. Na verkoop wil van Berkel verhuizen naar de Walstraat, ook in Oud-Rekem, Daarmee hoopt de arts dat de vaudeville ophoudt. Piet van Berkel werd 'ambtshalve' uit de gemeenteregisters geschrapt omdat hij officieel niet meer in Lanaken woonde. Burgemeester Keulen heeft intussen aangegeven dat het niet om een politiek spel gaat, gezien betrokkene al privileges heeft gekregen die anderen niet krijgen. De ambtshalve schrapping met ontslag uit de gemeenteraad kwam er na buurtonderzoek en controle thuis. Inmiddels loopt de beroepsprocedure tegen de schrapping verder, al zal ze waarschijnlijk nu zonder voorwerp blijven. (WJL)