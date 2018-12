Vader doodt baby, familie en vrienden starten crowdfunding voor rouwende mama: “Ik ben helemaal gebroken” Marco Mariotti

28 december 2018

17u34 3 Lanaken Zeven weken. Zo klein nog was Daan uit Lanaken toen hij op 28 juli in verdachte omstandigheden overleed. De papa zit sindsdien in de cel voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Mama Vivian (35) brak met haar vriend die de grootste kostwinnaar was. “Ik ben mijn kind kwijt, en zit financieel aan de grond.” Haar familie en vrienden zijn nu een crowdfunding gestart.

Het leven van Vivian Arets uit Lanaken is sinds de zomer in een nachtmerrie veranderd. Die zaterdagochtend rond 8.30 uur lag haar pasgeboren baby Daan dood in de maxi cosi. De hulpdiensten deden nog een reanimatiepoging van een half uur, maar alle hulp kwam te laat. Parket en politie startten een onderzoek waaruit bleek dat Daan overleed door “tussenkomst van een derde persoon”, klonk het officieel.

Al snel keken de speurders naar de vader, die sindsdien in de cel zit op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Mama Vivian scheidde meteen van haar vriend en zit in zak en as. “Je kan je niet voorstellen hoe het voelt om je baby van 7 weken oud zo aan te treffen. De beelden staan op haar netvlies gebrand”, vertelt Wendy, de zus van Vivian. “Sindsdien belandde ze in een hel. Ze kwam in een politieonderzoek terecht, waaruit gelukkig snel bleek dat ze niet verdacht was.”

Geboortekaartjes en urne

“De geboortevlaggen en kaartjes moesten nog worden opgeruimd, er volgde nog een ziekenhuiscontrole van de baarmoeder na de bevalling... en tegelijk moest ook de urne worden afgehaald. En dan hebben we het nog niet over de aanvullende politieverhoren, de bewijzen die verzameld moeten worden, de afscheidsdienst tussendoor pas nadat je kind eindelijk is vrijgegeven.”

Kinderpsycholoog

Vivian nam meteen afstand van haar vriend maar heeft het sindsdien financieel bijzonder moeilijk. “Hij was de hoofdkostwinnaar van het gezin, maar sinds hij in de cel zit missen ze een groot deel van het inkomen. Vivian werkt wel halftijds, maar zit thuis emotioneel uitgeput. De openstaande rekening lopen gewoon door. De andere kinderen moeten ook al door deze hel, de oudste gaat wekelijks naar de kinderpsycholoog. Dat is duur, maar we willen ook hun hobby’s niet stopzetten.”

Vivian moest het huis verkopen, en woont inmiddels weer bij haar ouders in Lanaken. Uitstel van betaling op de hypotheek bleek onmogelijk.

Tijd om te rouwen

“We willen dat Vivian een nieuwe start kan maken en dat ze zich minder zorgen moet maken over geld. Zo kan ze zich focussen op het proces dat nog zal volgen, én kan ze eindelijk de tijd krijgen om te rouwen en met haar twee andere kinderen bezig zijn. Het zal nog bijzonder moeilijk worden, maar alle hulp die ze hierbij krijgt is meegenomen. We hopen dat een crowdfunding kan helpen.”

Meer info

https://www.geef.nl/nl/actie/hulpactie-help-moeder-na-onnatuurlijke-dood-zoontje-daan/donateurs

