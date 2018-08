Vader (38) in de cel na doodschudden baby 07 augustus 2018

02u40 0 Lanaken Een 38-jarige vader uit Lanaken zit sinds vorige week in de cel, nadat hij zijn zoontje van twee maanden door elkaar had geschud. De baby overleed na afloop aan zijn verwondingen. De papa is aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

De feiten speelden zich vorige week zaterdag al af in de woning van het jonge gezin. De vader zou trouwens al eerder behandeld zijn voor zijn agressief gedrag, maar dat had hij ondanks zijn therapie kennelijk nog niet onder controle gekregen. Die zaterdagochtend ging hij opnieuw door het lint, en maakte hij zich boos op zijn amper twee maanden oude zoontje. Hij schudde het kereltje in een woedebui heftig door elkaar. Nadien raakte de baby in coma en werd kort na negen uur 's ochtends een ambulance opgeroepen. Maar voor de baby kon geen hulp meer baten. Hij was toen al bezweken aan de gevolgen van het 'shakenbabysyndroom'. Dat is een vorm van kindermishandeling waarbij een baby hevig door elkaar wordt geschud. Omdat babies nog een zwak nekje hebben en een in verhouding groter hoofd, heeft dat vaak fatale gevolgen.





Autopsie

Zowel de moeder als de vader werden na het overlijden grondig verhoord door de politiediensten. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo werden gevolgd door een autopsie. Daaruit werden de dramatische gebeurtenissen bevestigd. Vorige week dinsdag werd de 38-jarige papa uit Lanaken opgepakt op bevel van de onderzoeksrechter. Vrijdag werd zijn aanhouding nogmaals bevestigd. De man blijft in de cel op verdenking van het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder oogmerk om te doden. In het gezin zijn nog twee andere kindjes.





De mama van het slachtoffertje postte afgelopen week een pakkende boodschap op haar Facebookprofiel: "Niet te vatten wat jou is overkomen. Op een gruwelijke wijze werd je van mij afgenomen. Alles verwoest, in een keer alles op zijn kop. Zo boos, zo verdrietig, zo verscheurd. Mama houdt voor altijd van jou, rust zacht lieve schat." (RTZ)