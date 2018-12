UPDATE: Lanakenaar (86) overleden na frontale klap MMM

18 december 2018

09u46 0 Lanaken Aan de Steenselbergweg in Lanaken zijn dinsdagochtend twee wagens frontaal tegen elkaar gebotst. Een 86-jarige man uit Lanaken moest gereanimeerd worden en is later op de dag bezweken aan zijn verwondingen.

Brandweer Oost Limburg werd opgeroepen om één inzittende te bevrijden. Een achteropkomende motorrijder die ook arts is, begon intussen al met de reanimatie van het 86-jarige slachtoffer. Die reanimatie was naar verluidt succesvol, waarop alle betrokkenen naar het ziekenhuis overgebracht werden. De tachtiger uit Lanaken verkeerde wel in kritieke toestand en is in de loop van de namiddag helaas aan zijn verwondingen overleden.

Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.