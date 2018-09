Unizo houdt reuzenontbijt 05 september 2018

Voor de 'Dag van de Klant' op zaterdag 6 oktober 2018 verenigen de handelaren van Lanaken zich om hun klanten in de watten te leggen. Zo serveert de lokale afdeling van Unizo een reuzenontbijt tegen een klein prijsje. Om 10 uur kan men in de Stationsstraat aanschuiven aan een gezellige ontbijttafel met als eregasten de reuzen Wuim & Teursel. In de namiddag loopt er dan een inspirerende modeshow. Om organisatorische redenen is het aan te raden om nu al kaarten te bestellen voor het ontbijt. De betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer: BE51 0688 9688 4962 met als mededeling het aantal personen en de bedrijfs- of familienaam (de kaarten kosten 5 euro pp). Voor vragen kan men het secretariaat contacteren op 011 26 30 27. (WJL)