Uitspraak Raad van State Vertragingsmaneuver Sneltram Jempi Welkenhuyzen

18 januari 2019

16u53 0

De Raad van State in Nederland heeft de uitspraak in het geding rond de aanleg van de sneltram Hasselt-Maastricht opnieuw verdaagd. Het verdict zal pas medio maart vallen. Hierdoor schuift een mogelijke opening van de lijn weer naar achter.

Het zijn de inwoners van de Van Hasseltkade in Maastricht die de kat de bel aanbinden. Ze vrezen dat bij de komst van de sneltram heel wat verkeersonveilige situaties zullen ontstaan.

De gemeente Maastricht ontkent dit, gezien het eindstation in de buurt van de Maas komt. Ze gelooft ook in de leefbaarheid van het project want heel wat Belgen zullen hun wagen thuis laten.

Burgemeester Marino Keulen zegt dat de klagers het alsmaar moeilijker krijgen. De Lijn gaat in aanbesteding, de spoorwegovergangen zijn afgeschaft waar nodig en de financiële middelen voor onteigening zijn er. Meer nog, Maastricht heeft reeds 3 miljoen euro in het fonds gestort, aldus Keulen.