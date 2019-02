Uitbaters bouwen Taverne De Krieckaert eigenhandig weer op na verwoestende brand Jempi Welkenhuyzen

25 februari 2019

10u42 0 Lanaken Amper twee weken was Taverne De Krieckaert open of het noodlot sloeg toe. Een brand vernielde een deel van het dak en het interieur. Uitbaters Leny en Dion Leijtens-Pörteners bleven niet bij de pakken zitten en restaureerden eigenhandig het hele pand.

De zaak is sinds kort weer open. De meubels, tafels en bar in steigerhout maakten Leny en Dion volledig zelf. Er is nu ook een salon met open haard en een kinderspeelruimte. Binnen is plaats voor tachtig personen, buiten voor veertig. Leny en Dion mikken op wandelaars, fietsers, ruiters en gezinnen met kinderen, want ze hebben ook voor een buitenspeeltuin gezorgd. Ze zijn diervriendelijk, aangezien ze allebei zelf ook een hond hebben. “ Voor een lunch, een pitstop op zondag, versgebakken pannenkoeken bij de koffie of een biertje moet je bij ons zijn. Alles blijft betaalbaar, “ knipoogt Dion, “ Er staat zelfs iets op de kaart voor viervoeters.” Info: www.krieckaert.be of 0473.48.73.74.