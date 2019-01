Twintiger slaat agente tijdens carnaval in Lanaken VCT

14 januari 2019

21u17 0 Lanaken De 23-jarige T. uit Maastricht riskeert een celstraf van tien maanden en een boete van 600 euro omdat hij op 7 februari 2016 tijdens carnaval in Lanaken een vrouwelijke agente sloeg. “Ik was toen dronken. Het is nooit mijn bedoeling geweest,” gaf de twintiger toe.

“Toen de twee politie-inspecteurs ter plaatse kwamen omdat enkele carnavalisten slaags met elkaar waren geraakt, keerden T. en zijn vriendin zich onmiddellijk tegen hen,” beschreef Erik Schellingen, de advocaat van de agenten. “Hij greep de agente vast, trok aan de koord met het fluitje dat rond haar hals hing en gaf haar zonder enige aanleiding een vuistslag op haar rechteroogkas.” De agente was daardoor vier dagen werkonbekwaam. De ‘stomdronken’ T. ging lopen maar kon snel ingerekend worden. “Ik was in shock toen ik achteraf hoorde wat ik gedaan had,” gaf T. toe. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel of een werkstraf.

Bedreiging

De aanklager vorderde voor de twintiger en zijn vriendin ook een bijkomende celstraf van een jaar voor afpersing en bedreiging. Op 13 december 2017 zouden de twee een ‘vriendin’ opgezocht hebben in een winkel, omdat ze hun zoon bedreigd hadden. ‘We steken u neer met een mes’, zou de D., de vriendin van T. gezegd hebben. Ze zouden ook een tasje meegenomen hebben van de zoon van het slachtoffer. T. en zijn vriendin betwistten de feiten. Hun advocaten verwezen naar het gebrek aan bewijs en vroegen de vrijspraak.

Vonnis op 11 februari.