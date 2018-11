Twintiger nam drugs om pijn te verzachten Riskeerde jaar cel maar krijgt opschorting van straf

VCT

12 november 2018

13u34 0 Lanaken De aanklager vorderde een maand geleden een celstraf van een jaar en een boete van 6000 euro voor H. (20) uit Lanaken. De twintiger werd betrapt met wiet en cocaïne in zijn wagen die hij zelf gebruikte en ook doorverkocht. Zijn advocaat vroeg en kreeg opschorting van straf. “Hij heeft die drugs genomen omdat hij de pijn van zijn ziekte wilde verzachten,” pleitte hij.

H. (20) liep tijdens een toevallige politiecontrole op 30 november 2016 tegen de lamp. Hij had geen voorrang verleend en werd daarna door een politievoertuig gecontroleerd. In zijn auto vonden de agenten 3 zakjes cannabis en 9 gripzakjes met cocaïne. Telefonie-onderzoek wees uit dat hij de drugs tussen juli en december 2016 ook doorverkocht in Lanaken en Maasmechelen. H. bekende voor de strafrechter dat hij zelf drugs nam. “Dat deed ik omdat het de pijn wegnam. Die pijn werd ondraaglijk omdat ik de ziekte van Crohn heb,” gaf de twintiger toe. “Hij heeft al verschillende operaties en behandelingen ondergaan,” vulde zijn advocaat aan als motivatie voor zijn vraag tot opschorting. “Sinds een operatie in juni van dit jaar gaat het veel beter met hem.”

Voorwaarden

De raadsman legde een medisch attest en 28 urinetesten voor. “ Hij woont nog bij zijn ouders en die houden hem heel streng in het oog.” De twintiger sloot zelf af: “Ik heb spijt van mijn fouten en hoop dat dit mijn toekomst niet zal hypothekeren.” De rechtbank hield voor de opschorting van straf rekening met de jonge leeftijd van H., de specifieke context waarin de feiten gebeurde en de stukken die neergelegd werden. “Hij heeft op overtuigende wijze aangetoond dat hij een einde maakte aan zijn druggebruik. Een effectieve veroordeling zou voor beklaagde, die nog aan het begin van zijn volwassen leven staat, een ernstige declassering betekenen op sociaal, familiaal en professioneel vlak,” luidde het vonnis. Voor de opschorting van straf moet H. drie jaar lang voorwaarden naleven. Zo moet hij regelmatig op eigen kosten bloed- en urinetesten voorleggen om eventueel druggebruik uit te sluiten.