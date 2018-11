Twintiger die foutparkeerder in het gelaat beet opnieuw veroordeeld Redactie

13 november 2018

Een twintiger uit Dilsen-Stokkem, die op 1 oktober nog een celstraf kreeg van 18 maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij de laatste drie jaar agressief had uitgehaald naar verschillende slachtoffers in Maasmechelen, is opnieuw veroordeeld.

Ditmaal kreeg hij een celstraf van een jaar omdat hij twee politie-inspecteurs, die tussenbeide kwamen in een conflict met zijn vriendin, agressief aanpakte.

In de vorige zaken reageerde L. (28) uit Maaseik agressief als mensen in het verkeer hem geen voorrang verleenden. Zo reed hij een bus van de Lijn met passagiers klem en beet hij een foutparkeerder in het gezicht aan een tankstation in Maasmechelen. “Ik wil mij verontschuldigen en zal aan mijn agressieprobleem werken,” benadrukte L. op 3 september, toen hij in zijn vorig dossier voor de strafrechter moest verschijnen. Amper twee weken later liep het opnieuw fout.

Slag tegen het hoofd

Op 24 september gingen twee politie-inspecteurs van de politiezone Maasland naar de woning van de twintiger in Dilsen-Stokkem om L., die zich agressief opstelde naar zijn vriendin, te kalmeren. L. keerde zich daarop tegen de twee agenten. "Vanuit het niets kreeg inspecteur G. een slag tegen zijn linkerslaap," beschreef de advocaat van een van de agenten. "L. wilde hem opnieuw slaan maar hij heeft die slag kunnen ontwijken. Samen met zijn collega hebben ze dan L. kunnen overmeesteren en naar het commissariaat gebracht. Daar heeft hij de nacht doorgebracht.”

Tikkende tijdbom

De agent die de slag incasseerde was vier dagen arbeidsongeschikt. L., die door de aanklager omschreven werd als ‘een tikkende tijdbom’ uitte ook doodsbedreigingen aan de agenten. De strafrechter legde L. naast de celstraf van een jaar ook een boete van 800 euro op. "Het is duidelijk dat hij niet onder de indruk is van de recente strafvervolging en dat deze hem alleszins niet tot betere inzichten hebben gebracht noch een aansporing zijn geweest om aan zijn alcohol- en agressieprobleem te werken", klonk de motivatie. L. moet ook een schadevergoeding van ruim 1.600 euro betalen. (VCT)