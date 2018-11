Twintig jaar Spelotheek Jempi Welkenhuyzen

06 november 2018

14u33 0 Lanaken De spelotheek bestaat 20 jaar. Afgelopen maand werden de initiatiefnemers, medewerkers en vele vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Spelotheek hield ter gelegenheid van het jubileum een teken- en kleurwedstrijd, waarvan de winnaars binnenkort worden bekend gemaakt.

De Spelotheek ontstond uit het brein van Steven Welkenhuyzen, die destijds lid was van de inmiddels ter ziele gegane kindergemeenteraad. Hij stak zijn licht op o.a. in Maasmechelen voor de praktische uitwerking ervan.

Door de jaren heen heeft de gemeente fors geïnvesteerd in de werking van de spelotheek. Men kan er naast babyspeelgoed ook materiaal vinden voor peuters, kleuters en de lagere school. Het gamma is breed van educatieve tot gezelschapsspelen, tot games voor tieners. Naast het kleine speelgoed bezit men ook groot materiaal dat tevens buiten kan worden gebruikt. Denk aan reuzenspelen, rollend materiaal, spelkoffers en verkleedkleren, Vlaamse volksspelen, circus- en snoezelmateriaal, tot en met marktkraampjes toe.

Er wordt jaarlijks een lidgeld gevraagd van 5 euro per gezin en soms moet men een waarborg betalen. De spelotheek is gehuisvest op de zolder van de bibliotheek en is op maan- en woensdag open. Info: 089.71 43 39