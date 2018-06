Tweede kans voor asieldieren 15 juni 2018

Nog te vaak worden dieren aan hun lot overgelaten tijdens de vakantie. Ze worden gedumpt in het asiel of achter gelaten langs de weg. Daarom werkt de gemeente Lanaken samen met de vzw Dieren in Nood, kortweg Dino. Dat is een dierenasiel in Ophoven. De gemeente roept nu op om verlaten huisdieren een tweede kans te geven door ze op te halen in het asiel in Ophoven.





In 2016 moest men maar liefst 183 keer uitrukken voor achtergelaten dieren en werden er 35 dieren afgestaan. Voor die service betaalde de gemeente Lanaken een werkingstoelage van 7.737,90 euro. Voor het ophalen, het verblijf en het verzorgen van de dieren maakte Vzw Dino 11.718,05 euro aan facturen over aan het gemeentebestuur. Een gedeelte van de kosten, 5.096 euro, werd echter terug verhaald op de eigenaars van de dieren. Info: 0486.101.111 (WJL)