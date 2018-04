Twee laadpalen voor elektrische voertuigen 21 april 2018

Lanaken is twee laadpalen voor elektrische voertuigen rijker. Je vindt ze op de parking aan het Europaplein en de parking aan Colmonterveld. Per laadpaal kunnen twee elektrische voertuigen tegelijkertijd opgeladen worden. Een laadsessie opstarten en betalen kan gemakkelijk via de Smoov-app. Via die app kan je ook de beschikbaarheid van de laadpaal nagaan en de tarieven raadplegen. Mogelijk komen er in de nabije toekomst nog extra laadpalen bij. (WJL)