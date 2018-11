Twee keer 1.000 euro voor gouden tip die naar daders mishandeling leidt Birger Vandael

12 november 2018



Lanakenaar Peter Van Loon is een man van zijn woord. Dit weekend ging hij eigenhandig op zoek naar de personen die een 16-jarige kameraad van zijn zoon mishandelden in een Nederlandse discotheek. Op onthutsende beelden was te zien hoe de jonge Lanakenaar geslagen en gestampt wordt en zelfs bloedend op de grond niet met rust gelaten wordt. Peter beloofde daarbij 2.000 euro voor de gouden tip die de politie bij de daders zou brengen. En met succes, want nadat hij zaterdag al in de juiste richting zat, is hij nu helemaal zeker. “Omdat er twee tipgevers waren, wordt het bedrag verdeeld onder hen: ieder krijgt 1.000 euro. Afspraak is afspraak”, vertelt hij overtuigd.