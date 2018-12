Twee inbraken in Lanaken MMM

10 december 2018

20u40 1 Lanaken Dieven hebben maandag op twee plaatsen toegeslagen in Lanaken. Ze maakten geld buit.

Op maandag 10 december sloegen de dieven rond 14 uur toe aan een kapperszaak aan de Maaseikersteenweg. Daar maakten de daders geld buit.

Rond het middaguur was ook een inbraak vastgesteld in een leegstaande woning aan de Wijerdijk in Lanaken-Gellik. Er werd niets gestolen maar de inbrekers beschadigden wel meubilair. Van de daders ontbreekt elk spoor.