Truckers rijden voor Warmste Week Jempi Welkenhuyzen

16 december 2018

Het beeld van de ruige overheersers van de weg moet worden bijgestuurd. Afgelopen weekend vertrokken op 4 locaties in Limburg tal van vrachtwagenchauffeurs richting oude Ford terreinen in Genk. Zo ook vanuit transportbedrijf GOBO in Lanaken. De opbrengst van de sponsorrit gaat naar vzw Rondpunt en naar Detection.

De chauffeurs werden uitgewuifd door burgemeester Marino Keulen. Hij benadrukte dat truckers een groot hart hebben voor de medemens door kosteloos hun rollend materieel en mankracht ter beschikking te stellen.

Wie een zitje in de bestuurderscabine wenste, kon bieden op een website. De hoogste bieders verzekerden zich van een ritje. Speciale gast op het treffen was de bekende coca colatruck. Wel 500 man verschenen op het appel. Alle chauffeurs kregen na afloop een goodiebag en een herinneringsprint.

Hoeveel de opbrengst bedraagt was nog niet geweten, maar het wordt vast een aardig bedrag.