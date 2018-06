Trajectcontrole op N77 27 juni 2018

02u49 0

Er komt dit of volgend jaar nog een trajectcontrole op de N77 in Lanaken. Dat heeft minister Ben Weyts (N-VA) bekend gemaakt. De controle maakt deel uit van vijf punten in Limburg. Intussen blijven de bemande snelheidscontroles in de gemeente gehandhaafd. Tussen 8 mei en 11 juni voerde het politiekorps in totaal 2.973 controles uit. Die gebeurden op de K. Albertlaan , Populierenlaan en 2e Carabinierslaan, Bilzerbaan en Heirbaan, de Daalbroe straat, Dorpsstraat , Bessemerstraat, Lindestraat en de Houterstraat, de Kiezelweg en Industrieweg. Daarbij reed één op de vier te snel op de Industrieweg, 36 procent reed te snel op de Heirbaan en 34 procent op de Carabinierslaan. Ook op de Bessemerstraat blijkt ruim 38 procent te snel te rijden. (WJL)





