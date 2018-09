Tot zeven jaar cel gevorderd voor lucratieve drugshandel 07 september 2018

02u36 0

Nederlander M. (38) en zijn kompaan T.(37) uit Lanaken riskeren een celstraf van zes en zeven jaar omdat ze een bende leidden die grote hoeveelheden drugs verkocht aan dealers over heel België. Ze verhandelden bijna alle soorten drugs: van cannabis tot speed, cocaïne en synthetische designerdrugs. Op anderhalf jaar tijd bracht die handel naar verluidt zo'n 365.000 euro op. Tussen 1 juli 2016 en eind 2017 verkochten M. en T. de drugs en produceerden ze ook zelf GHB vanuit een garagebox in Lanaken. Op 22 september 2017 werd het voertuig van leider M. (38) in Hasselt uit het verkeer gehaald. In de auto vond de politie een tas met amfetamines, ruim 4.400 euro cash geld, een geladen pistool met tien patronen en een tweede pistool in de koffer. "Deze arrestatie verontrustte de andere bendeleden maar M. bleef hen sturen vanuit de gevangenis. Hij schakelde ook zijn vriendin in om de handel verder te zetten", beschreef de aanklager. Ook de (ex)vriendinnen van T. deden mee aan de handel.





Naast de twee kopmannen riskeren vier vrouwen en een man uit Lanaken en Kortessem, celstraffen van 18 maanden tot vier jaar. De zes beklaagden riskeren ook elk een boete tot 40.000 euro. De aanklager vorderde een verbeurdverklaring van de 365.000 euro vermogensvoordeel. Op 20 september komen de advocaten van de verdediging aan het woord. (VCT)