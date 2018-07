Topexpo in kasteel d'Aspremont-Lynden 06 juli 2018

02u45 0

Van 15 juli tot en met 30 september vormt het kasteel d'Aspremont-Lynden in Oud-Rekem het decor van de internationale toptentoonstelling 'Art scene and Unseen, aanwezig - afwezig'. Organisatie en Euregionaal kunstencentrum Art Scene heeft een 30-tal kunstenaars geselecteerd uit ons land, Nederland, Frankrijk, Scandinavië en het oostblok. Curatoren Annemie Van Laethem, Erik Croux en Mat Verberkt haalden sterke namen naar Limburg. Exposanten bekend van Vonkateliers, Wiels en Workflow St; Niklaas, om enkele te duiden, brengen o.a. conceptuele kunst, fotografie, keramiek, video, grafiek, sculpturen, en installaties. Van sommige werken wordt beweerd dat het onderschatte, maar cruciale kunst betreft. Enkel namene: Guy Bleus, Ado Hamelryck, Jos Jans, Toon Tersas, Ariane Loze, M.Rose Martens en Wim Wauman. Open op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 11 uur en 18 uur. Rondleidingen voor groepen vanaf 15 personen. In samenwerking met de gemeente Lanaken. Info: FB Forum Triangulare of forumtri.be (WJL)