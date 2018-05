Toekomstvisie voor Oud-Rekem klaar 12 mei 2018

02u41 0

Het onderzoeksbureau voor erfgoed Hekate (Tienen) rondde onlangs het beheersplan voor Oud-Rekem af. De ontwerpvisie wordt voorgelegd aan de bewoners op 17 mei.





Oud-Rekem is een beschermd dorpsgezicht sinds 1994 en alle beschermde panden of objecten zijn in kaart gebracht. Het homogeen karakter, zoals straten- en stadsstructuur, komt vooral uit de eerste helft van de 17e eeuw. Hekate heeft hierrond een toekomstvisie uitgewerkt.





Denk aan het herstel en behoud van de groene gordel, de inbedding met discrete, beeldbepalende materialen van nieuw- of verbouw. Ook komt er een globale visie rond uniform straatmeubilair en wordt aangedrongen op een consequent parkeerbeleid. Gepleit wordt voor het opstellen van een waterplan, waarbij tevens de Walgracht dient hersteld. Onderzocht moet waar de Ziepbeek terug kan worden open gelegd.





Tenslotte moet worden nagedacht over ontsierende elementen als zonnepanelen, schotelantennes, luifels enzovoort. Voor meer info: Dienst Erfgoed, tel 089.776 111 of erfgoed@lanaken.be (WJL)





Meer over Oud-Rekem

Walgracht

Ziepbeek

Tienen