Toegangsweg Pietersheim hersteld 23 maart 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft in domein Pietersheim de toegangsweg vanaf de houten vlonder naar het Nationaal Park hersteld. Pietersheim vormt een van de poorten tot het Nationaal Park. Maar de wandelpaden in het bos liggen er modderig bij omwille van eerdere beheerswerken met zware machines. Daarom heeft ANB het toegangspad deels verhard met gebroken betonpuin. Niet iedereen is gelukkig met de werken. Betonpuin hoort niet in de natuur en het wandelt niet fijn met honden wegens de scherpe stukjes, luidt het. (WJL)