Ticketverkoop CCL kent knalstart 09 juli 2018

Het startschot voor het nieuwe cultuurseizoen kent een groot succes. De ticketbeurs van het cultureel centrum klokte af op een verkoop van 1.300 tickets en er werden 171 abonnementen verkocht. Dat brengt het totaal op 2.746 kaarten en 363 abonnementen. Tijdens de beurs vonden gesigneerde CD's, DVD's, theatercheques en een 'meet and greet' met Barbara Dex vlot hun weg. Twee voorstellingen zijn zo goed als uitverkocht. Ook de cursussen lopen goed. Er is het komend werkjaar een keuze uit 47 onderwerpen. Eind juni waren er al op één week tijd 191 inschrijvingen, waardoor sommige cursussen volzet zijn. Meer info en verkoop via het Vrijetijdsinfopunt aan de Engelse Hof of www.cclanaken.be (WJL)