Tennisclub Lanaken in het nieuw 14 maart 2018

02u49 0

Tennisclub Lanaken krijgt een nieuwe look. Zo is de kantine al gerenoveerd en nu komt er nu ook een tennismuur met omheining. Er komt ook een nieuw terras. In het najaar volgt de renovatie van de kleedkamers en komt er een nieuwe kleedkamer voor de vrouwen. De kosten worden geraamd op 310.000 euro, waarvan 120.000 euro van de gemeente. (WJL)