Taverne De Krieckaert weer open 17 juli 2018

Goed nieuws voor de chaletbewoners en bezoekers van het recreatiepark De Krieckaert . Na de komst van Pieter Krol als beheerder is nu ook de taverne heropend, weliswaar voorlopig als pop-up. De nieuwe uitbaters zijn Leny en Dion Leijtens - Pörteners uit Hoeselt. Het koppel kent het klappen van de zweep, want heeft al heel wat ervaring in horeca. Zo baatte het onder andere brasserie 't Eethuis uit in Meersel en het Eetcafé De Moelie in Linkebeek. Het koppel wil de taverne met terras dagelijks openen vanaf 11 uur, met uitzondering van maandag. Bij aanvang is er een beperkte menukaart, maar eens ingewerkt, wil men daar verder op inzetten. Taverne De Krieckaert belooft democratische prijzen te hanteren. (WJL)