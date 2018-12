Tankwagen gekanteld aan Euroscoop Toon Royackers

20u33 0 Lanaken In Lanaken is maandag rond 5 uur een tankwagen gekanteld in de Europalaan. De truck begon te slingeren aan bioscoopcomplex Euroscoop.

De oplegger kantelde over de rijbaan en verpletterde de vangrails op de middenberm. De trekker bleef wel overeind staan in de berm. Gelukkig raakten bij de klap geen andere wagens betrokken. De bestuurder, die nog maar net vertrokken was bij zijn transportbedrijf Gobo Transport & Logistics, kon lichtgewond uit de stuurcabine klauteren. Brandweerzone Oost Limburg kwam ter plaatse om de tank te controleren. Gelukkig bleken er geen gevaarlijke stoffen aan boord te zijn. Wel werden korrels gestrooid om de vrijgekomen brandstof op te vangen. Takeldiensten kwamen de tankwagen recht trekken. Daarvoor was de Europalaan tijdelijk afgesloten.