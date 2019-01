Supporters op post voor kampioen Ryan Cortjens Jempi Welkenhuyzen

12 januari 2019

21u14 0 Lanaken Een vol huis in het cultuurcafé van Lanaken voor de ontvangst van de Belgische Kampioen bij de Junioren Veldrijden Ryan Cortjens. Onder impuls van Lokale Radio Lanaken werd op de sociale media opgeroepen om de nieuwe kampioen te komen vieren met zijn nieuwe titel.

In zijn enthousiasme verklaarde burgemeester Marino Keulen dat Kruibeke nu geannexeerd wordt bij Lanaken. Samen met schepen van Sport Jolein Martens was hij op de viering. Volgens Keulen is Ryan Cortjens een echte kampioen. Naast talent en een scherpe conditie bezit de jonge renner een mentale robuustheid waarmee hij de zenuwen onder controle houdt.

Ryan Cortjens werd enkele dagen geleden 18 jaar. Hij volgt houtbewerking aan het GO Atheneum Martinusschool Bilzen. Na de junioren maakt hij de overstap naar de Liefhebbers. “ En dan mag Mathieu van der Poel gaan oppassen voor deze jongeman uit Pietersheim”, klonk het.